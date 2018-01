Chinês põe alma à venda em leilão Por pouco um jovem de 24 anos da cidade de Jiaxing, próximo a Shanghai, não vendeu sua alma. Longe de ser algum tipo de pacto. É que ele colocou sua alma à venda no site de leilões Taobao e recebeu 58 ofertas antes do ´item´ ser tirado do ar pelos operadores do site. A alma, que tinha como lance inicial US$ 1,23, estava cotada a US$ 84 quando teve sua oferta encerrada. Segundo porta-vozes do site de leilões, a decisão foi tomada porque o vendedor não teria como apresentar ´provas´ de que poderia entregar o bem leiloado. Além disso, o site também temia a repercussão negativa da história, que ganhou destaque na imprensa internacional às vésperas do Qing Ming, ocorrido nesta quarta-feira. No feriado, tradicional em Taiwan e Hong Kong, equivalente ao brasileiro dia de Finados, familiares lembram seus parentes e limpam sepulturas, fazendo oferendas aos espíritos de seus ancestrais.