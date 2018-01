Chinesa Lenovo passa a operar com site próprio no Brasil Em mais um episódio no processo de descolar sua imagem da IBM, de quem comprou a divisão de computadores pessoais e notebooks, a chinesa Lenovo anunciou nesta segunda-feira que começará a atender clientes finais e corporativos por meio de sua página própria no Brasil. Logo após a aquisição da divisão da IBM, a Lenovo passou um período abrigada dentro da infra-estrutura de internet da IBM, e inclusive executivos da empresa chegaram a ficar ´hospedados´ em instalações da Big Blue (como a IBM também é conhecida) no início de sua operação no País. Mas não mais. A empresa opera com escritório próprio desde julho do ano passado. No site em português, é possível encontrar informações técnicas de produtos, drivers, links para sites de parceiros e programas de relacionamento com o cliente, como o que dará direito à atualização de sistemas operacionais de alguns micros para o Windows Vista, o chamado programa Express Upgrade, para determinadas linhas de produto compradas entre 26 de outubro e 2006 e 15 de março de 2007.