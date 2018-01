Chinesa Lenovo também adotará chips AMD A Lenovo, fabricante chinesa de computadores, que adquiriu a divisão de notebooks Thinkpad, da IBM, lançou novos modelos de desktops (a empresa também vende micros de mesa no Brasil) no mercado asiático com processadores da Advanced Micro Devices ? AMD. A notícia vem do site Taipei Times. É o segundo anúncio na semana com um grande fabricante anunciando a adoção de chips da AMD, após o lançamento de modelos de desktops da Dell com chips da empresa (a Dell só usava chips Intel em seus micros). Ainda segundo o Taipei Times, a Lenovo já vendida micros com componentes da AMD há pelo menos três anos no mercado chinês, mas voltados ao consumidor final, o que, agora, se estenderá a ofertas para clientes corporativos. O chamado ThinkCentre A60 usará o processador Athlon 64 e custará cerca de US$ 606. Segundo dados de mercado, a Lenovo está em terceiro lugar no pódio dos fabricantes mundiais de computadores.