Chinesa Lenovo também fará recall de notebooks com problemas A chinesa Lenovo se juntou a um clube nada agradável: assim como aconteceu com a Dell, Apple e Toshiba, a empresa promoverá um recall em mais de meio milhão de notebooks equipados com baterias defeituosas fabricadas por uma divisão da japonesa Sony. A notícia é o mais recente desdobramento do caso de um notebook da marca, que se incendiou em Los Angeles, mostrando que outras baterias usadas em equipamentos da empresa também podem sofrer de superaquecimento e até mesmo causar princípios de incêndio. Os micros afetados foram produzidos entre fevereiro de 2005 e setembro de 2006 e envolvem os modelos das séries T (T43, T43p e T60); R (R51e, R52, R60 e R60e); and X (X60 e X60s). As baterias afetadas podem ser identificadas com os códigos ASM 92P1072, 92P1088, 92P1142, 92P1170 e 92P1174; ou FRU 92P1073, 92P1089, 92P1141, 92P1169 or 93P5028, 92P1173 e 93P5030. Usuários de micros da marca que adquiriram as baterias como reposição após fevereiro de 2005 também podem estar envolvidos no recall, inclusive no Brasil. Para dar mais orientações, a empresa também disponibilizou um site com orientações em português sobre o recall.