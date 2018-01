Chineses consideram "blasfemo" novo jogo de computador japonês Internautas chineses estão em fúria contra um novo jogo de computador produzido no Japão, que apresenta uma versão pornográfica de uma das obras mais famosas da literatura chinesa, "O sonho do pavilhão vermelho", informou nesta sexta-feira a imprensa local. A versão erótica japonesa se chama "Escravas do pavilhão vermelho" e conta a história de jovens que são vendidas para se transformar em escravas sexuais, disse o jornal "South China Morning Post". Internautas chineses exigiram que a empresa que criou o jogo, Takayashiki Development, retire o produto do mercado e peça desculpas à China. "Transformar ´O sonho do pavilhão vermelho´ num jogo lascivo é um roubo de um dos tesouros de nossa literatura e uma profanação da cultura chinesa", disse um dos chineses furiosos, num fórum do popular site Sohu.com. A empresa adverte que se trata de um jogo só para adultos. O seu argumento apresenta poucas semelhanças com o romance, mas mesmo assim alguns acreditam que sua protagonista, uma menina que aparece seminua, chamada Lin Daiyu, é uma caricatura da heroína do livro. Os grupos nacionalistas chineses sempre se mostram muito sensíveis a produtos japoneses vendidos na China. É constante a busca de defeitos de fabricação e interpretações pouco ortodoxas da história chinesa. A atitude reflete a rivalidade entre chineses e japoneses, que existe há séculos e viveu seu pior momento quando o Japão invadiu a China, entre 1931 e 1945. "O sonho do pavilhão vermelho", escrito por Cao Xueqin em meados do século XVIII, de forma autobiográfica, conta a ascensão e queda de uma família de nobres chineses. O livro é considerado uma das obras-primas da literatura oriental.