Chineses enviam 200 bilhões de torpedos SMS em seis meses Os usuários de celular na China, o país com maior número de aparelhos do mundo (426 milhões), mandaram 200 bilhões de mensagens SMS só nos seis primeiros meses deste ano, segundo estatísticas do Ministério de Tecnologia da Informação divulgadas hoje. Em média, cada usuário enviou aproximadamente 470 mensagens, de acordo com as estatísticas. A China tem 5,49 milhões de novos usuários de celular por mês. O número de mensagens de texto, um dos negócios mais promissores no setor, aumentou 45,8% em relação ao mesmo período do ano passado, destacou o relatório, citado pela agência oficial "Xinhua". Há dois anos o número de usuários de celular supera o de contas de telefone fixo. São 32,7 celulares e 28 fixos para cada 100 habitantes. O envio aumenta em festas especiais para a cultura chinesa, como o Ano Novo Lunar e a Festa do Meio Outono, quando os habitantes do país mandam mensagens a seus amigos e parentes. As mensagens em chinês são possibilitadas por um software especial, incluído em todos os modelos nacionais. Com ele, escrever em chinês no celular é mais rápido que no computador, ou mesmo que escrever usando o alfabeto ocidental.