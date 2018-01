Chineses enviarão 14 bilhões de SMSs no Ano Novo Lunar Operadoras de telefonia celular da China estimam que seus clientes enviarão cerca de 14 bilhões de mensagens curtas de texto (SMS) durante as comemorações do Ano Novo Lunar, que duram uma semana, informou a agência de notícias oficial do país, Xinhua, na segunda-feira. A China Mobile e a China Unicom, as duas maiores operadoras do país, informaram que prepararam suas redes para a enorme torrente de mensagens para evitarem qualquer interrupção nos serviços, segundo a Xinhua. Durante o feriado do Ano Novo Lunar do ano passado, os chineses enviaram 12,6 bilhões de SMSs em oito dias, mais de 30 mensagens para cada um dos 400 milhões de usuários de celulares do país. A base atual de clientes de telefonia móvel da China está em 460 milhões de usuários. Os chineses enviaram 430 bilhões de SMSs no ano passado, o que gerou uma receita de cerca de US$ 12,8 milhões para as operadoras, informou a Xinhua.