Chineses perdem 10 mil domínios de internet após terremotos Os usuários de internet na China perderam cerca de 10.000 nomes de domínios na Web por causa das interrupções provocadas pelos terremotos do mês passado na costa de Taiwan, disse a imprensa estatal nesta sexta-feira. Os nomes dos domínios -- ou endereços da Web -- sumiram porque os usuários chineses não puderam atualizá-los ou deixaram de registrá-los novamente quando eles expiraram, informou a agência de notícias Xinhua, citando o Centro Internacional de Informação de Redes da China. Os servidores de domínios não têm responsabilidade pela perda dos endereços se seus donos não os registram novamente a tempo, disse um funcionário do centro, segundo a Xinhua. Mas os servidores devem compensar indivíduos e empresas sob um esquema que ainda será finalizado, acrescentou a agência. Dois fortes terremotos na costa de Taiwan, no dia 26 de dezembro, danificaram cabos submarinos, deixando milhões de usuários sem internet e provocando caos em empresas de toda a Ásia.