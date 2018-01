Chineses usam ´cibervodu´ contra a censura oficial Parece que vale tudo na batalha dos internautas chineses contra a censura do governo, inclusive o uso de feitiços ou o ´cibervodu´, que começaram a surgir com mais freqüência em sites chineses nos últimos dias Os usuários da Web começaram a publicar em suas páginas a foto de um boneco de trapo semelhante aos usados em rituais vodu, e que, segundo a crença que se espalhou pela rede, representa um censor do governo chinês com várias agulhas cravadas. Junto à foto, que os ativistas anti-censura esperam popularizar por toda a rede chinesa, fica escrita a seguinte frase em mandarim: "esta pessoa torna impossível o acesso ao Google. Se você clicar nesta página, isso equivale a uma agulha cravada no boneco." Aparentemente o ´feitiço´ deu certo, já que a site voltou a ser acessado no país, após ter o acesso proibido na China. O gigante de buscas tem uma versão chinesa, disponível no site Google.cn, que omite conteúdos políticos sensíveis ao governo chinês como a seita libertária Falun Gong e referências ao massacre na praça da paz celestial. A China é o segundo país do mundo em número de internautas, com 111 milhões de usuários e que sofrem severas restrições ao uso da rede. Representantes do governo chinês argumentam que o controle estrito ao uso da Web é feito para proteger os jovens chineses de acessar conteúdos violentos ou pornográficos.