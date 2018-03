Chioro admite estar preocupado com dengue na Copa O ministro da Saúde, Arthur Chioro, disse que seria inconsequente se afirmasse não estar preocupado com a dengue no período da Copa do Mundo. "Temos de ficar preocupados 365 dias do ano", afirmou nesta quarta-feira, 14. Apesar de São Paulo registrar um aumento de casos graves em 2014 - até 19 de abril, foram 1.022 ante 359 confirmados em 2013 -, Chioro informou que o período do ano de maior transmissão já terminou.