Chip de memória da HP pode substituir etiquetas RFID? Imagine um componente com poucos milímetros de tamanho e que pode interagir com redes sem fio com velocidade de até 10 Mbps. Foi o que a HP demonstrou nesta semana, na Ásia, com o Memory Spot, protótipo de componente da empresa e que pode trocar dados em ambientes cobertos por redes sem fio. A capacidade de armazenamento do chip pode variar entre 32 Kb e 500 Kb, o que limitaria seu uso a aplicações de identificação, a exemplo do que acontece com etiquetas RFID (chips passivos, que só ´informam´ seu conteúdo quando solicitados por um sinal externo). Mas a HP afirma que o Memory Spot pode assumir outras funções, como na identificação de pacotes e outros itens, contendo dados como fotos e até imagens, e que poderiam ser reconhecidos por celulares ou PDAs compatíveis. Segundo a fabricante, os chips Memory Spot obtêm energia por indução, ou seja, na presença de um campo magnético, seus circuitos internos geram a corrente elétrica necessária para impulsionar o componente, dispensando o chip de usar baterias.