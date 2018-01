Chip dedicado para TVs é nova aposta A Intel, em parceria com o Yahoo, mostrou um novo chip dedicado para processar sinais de vídeo e levar acesso à internet para os televisores, sem usar nenhum acessório, como set-top boxes. O Intel Media Processor CE 3100 é capaz de gerenciar o funcionamento de telas de plasma e LCD. O chip decodifica o sinal de TV digital e o transforma em imagem, além de gerenciar o som, a formação de imagens e a reprodução de vídeos no formato MPEG 4. O CE 3100 também consegue gerenciar o fluxo de dados com a internet. O Yahoo é o parceiro de conteúdo da Intel, e oferecerá uma barra de navegação com várias informações para acesso em tempo real, ao mesmo tempo que a TV exibe um programa. O chip também é capaz de transformar o televisor em um terminal de internet. Um dos objetivos da Intel, com o Intel Media Processor CE 3100, é estender seus domínios aos eletrônicos de consumo. Até agora, a AMD tinha pouca concorrência no segmento. A AMD, com o chip de mídia Xilleon – presente nas TVs LCD da Sony vendidas no ocidente – abocanha uma fatia do mercado desse tipo de produto.