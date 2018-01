Chips RFID movimentarão quase US$ 5 bilhões em 2007

rcado de etiquetas inteligentes está iniciando sua curva de crescimento em escala global, segundo projeções da empresa de pesquisas IDTechEx, e deve encerrar o ano movimentando US$ 4,96 bilhões. O mote desta tecnologia é a substituição de etiquetas de códigos de barras por pequenos componentes contendo informação genérica (preço, características) e que poderiam exibir essa informação para leitores por meio de um sistema sem fio, podendo fazer isso a vários metros de distância. Com o barateamento destes componentes e sua adoção em aplicações de rastreio de cargas, controle de estoques e outros, este mercado deve crescer ano a ano até quem, em 2017, movimentará US$ 26,88 bilhões. O mercado com maior consumo dos chips RFID ainda é o norte-americano, seguido do Reino Unido, cujo mercado é equivalente a 1/3 dos EUA. Entre as aplicações previstas para o futuro estão o uso em cartões inteligentes (smart cards), rastreio individual de produtos, monitoramento de pallets (transporte de carga), animais e uso militar. Outro estudo que confirma o crescimento deste tipo de tecnologia vem da empresa de pesquisas In-Stat, que afirma que o mercado de chips RFID irá crescer 100% ao ano até o final da década. O mesmo pode ser dito da empresa de pesquisas IDC, para a qual a taxa de crescimento médio anual será de 82,4% até 2010.