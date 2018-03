Chiquinho Scarpa passa por nova cirurgia em SP O Hospital Sírio Libanês informou, em nota, que o empresário Chiquinho Scarpa se submeteu hoje a uma cirurgia, a segunda após o procedimento de redução do estômago. De acordo com o hospital, ele passou por uma cirurgia para redução de estômago no dia 15 de abril e teve alta no dia seguinte. O empresário teve que ser internado novamente em 20 de abril após apresentar quadro de peritonite (infecção abdominal), que requereu uma intervenção cirúrgica no dia 21 de abril.