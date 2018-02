Chiquinho Scarpa se recupera na UTI, diz hospital O empresário Chiquinho Scarpa, de 57 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, se recuperando da cirurgia para limpeza da cavidade abdominal, realizada na quarta-feira, segundo informações da assessoria do hospital. Scarpa passou por uma cirurgia para redução de estômago no dia 15 de abril e teve alta no dia seguinte, mas teve de ser internado novamente em 20 de abril após apresentar quadro de peritonite (infecção abdominal), que exigiu uma intervenção cirúrgica no dia seguinte.