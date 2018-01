Chocolateria curitibana abre loja virtual A partir desta semana as trufas, rochers e barras de chocolate de origem da Cuore di Cacao deixam de ser exclusividade dos curitibanos. Desde segunda-feira, é possível comprar os chocolates das irmãs Bibiana e Carolina Schneider na loja virtual www.cuoredicacao.com.br. As encomendas chegam a todas as cidades cobertas pelo serviço de correio Sedex 10. “Mas, se o serviço não cobrir algum lugar específico, é só ligar para combinarmos um modo de envio”, diz Bibiana. Todos os chocolates são despachados no final da tarde, em embalagem térmica, e chegam ao destino na manhã do dia seguinte. Difícil mesmo será escolher entre os mais de 30 tipos de bombons e os belíssimos palets de ganache de chocolate de cardamomo, rosas e especiarias. O chocolate ao leite de terroir vem de Java (com 32% de cacau), Papua (35%) e Arriba (39). Os amargos são feitos com matéria-prima de Gana (60%), Madagáscar (66%), São Tomé (70%) e Tanzânia (73%). Cuore di Cacao R. Fernando Simas, 334, Curitiba, (41) 3014-4010