Chocomoti matcha ice

Anna Angotti & Demian Takahashi: Essa sobremesa que já nos fez atravessar São Paulo só para comê-la continua um charme: servidas em um lindo prato de porcelana azul-cintilante, três delicadas bolinhas de massa de arroz recheadas com ótimo chocolate derretido, acompanhadas de sorvete de chá verde. Para nós, é a síntese de como uma sobremesa deve ser: leve, brincalhona, não muito doce... gostamos de pegar o moti com a mão, sentir sua textura fofinha e elástica antes de morder e nos lambuzar de chocolate. Mas talvez pelos cristaizinhos de gelo incrustados no sorvete, talvez porque o moti estivesse melhor em outras ocasiões, talvez porque os concorrentes da categoria fossem fortíssimos, acabou não levando o voto do Bicho. Blog Alho, Passas e Maçãs: Provavelmente houve erro na execução. Os três bolinhos estavam murchos. Tentei cortar com a faca, eles amassavam, não partiam, e o recheio de ganache de chocolate escapava. Tentei cortá-los com os dentes, mas, teimosos e borrachudos, eles não cediam nem a meus caninos quase vampirescos. No acompanhamento, o sorvete de chá verde carecia de sabor e apresentava textura irregular. Das grandes decepções do prêmio. Braulio Pasmanik: A consistência grudenta e gelatinosa do moti, não combinam com meu paladar. No entanto devo acrescentar que se trata de uma sobremesa criativa e indicada para aqueles que gostam de nuances menos doces para finalizar uma refeição. Jacques Trefois: Voltei no Kinoshita para comer o Moti. Fiquei muito feliz porque essa sobremesa é fantástica. Vieram três bolinhas de pasta branca, com bastante chocolate preto (Valrhona) líquido por dentro. Essa sobremesa se assemelha fisicamente à explosão de chocolate do Carlota, mas é muito melhor. Adorei na boca a assemblage da pasta com o chocolate que enche as papilas de prazer gastronômico. No Japão, essa sobremesa moti se faz com recheio de feijão doce. A criativa versão do Kinoshita, resulta ainda melhor que a que comi no Japão com feijão. Parabéns. Janaina Fidalgo: O chocolate escorrendo na boca quando se rompe a massa fofa do moti dá uma sensação interessante. E só. Luiz Horta: Já viu dias melhores, no ano passado eu comi com volúpia, este ano estava sem graça, o sorvete totalmente sem sabor. A ideia é muito criativa, mas não estava boa. Neide Rigo: Uma surpresa agradável com o chocolate lembrando doce de feijão. O sorvete de chá que acompanha as bolinhas com massa de arroz moti é pouco doce como convém. Mas este pacto de sabores não me causou grandes sentimentos. Patrícia Ferraz: Interessante combinação do tradicional mochi com chocolate amargo que escorre depois da primeira garfada. Roberto Smeraldi: Impecável e leve a massa elástica de arroz, já no recheio faltava certa personalidade (e amargor) ao chocolate. Sorvete de chá verde delicadíssimo, sem os detestáveis pozinhos e bases padronizadas. Mas o conjunto não chegou a me entusiasmar, talvez por eu ser chocólatra da pesada. Silvio Giannini: Imagine três pelotas redondinhas, feitas com massa quase translúcida e ultra macia de arroz, recheadas de chocolate premium, escoltadas com sorvete de chá verde. Prepare-se para fortes emoções. Eu, pessoalmente, adoro a consistência de chiclete que a massa de arroz possui. Ótima criação do Kinoshita. Gostei imensamente desta sobremesa. Estou chegando à conclusão que ser jurado do Paladar é uma das missões mais ingratas do jornalismo gastronômico nacional. Difícil decisão deixá-la para trás.