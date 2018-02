Choque arrasta 10 manifestantes à força no Rio

Os manifestantes foram agarrados e retirados do entorno da árvore pela PM, que agora cerca o tronco com grades. Identificado não oficialmente como Urutau Guajajara, o homem permanece quieto na maior parte do tempo. Além do cocar de penas coloridas, veste apenas uma bermuda. O Corpo de Bombeiros estendeu uma escada do tipo magirus em direção à arvore, mas o homem se recusou a descer. No momento, há 20 PMs dentro da área cercada. Eles estudam com os bombeiros o que fazer para tirar o manifestantes do galho alto. Há pouco, ele pediu água. Um bombeiro lhe entregou um copo.

O conflito aconteceu às 12h30. Havia 30 manifestantes sentados em protesto nas imediações do tronco. A PM mandou todo mundo sair. Só dez ficaram, e foram arrastados em meio a gritos e ameaças. Um homem, que dirigia desaforos a policiais, foi preso em flagrante. Os demais chamavam os PMs de "cachorrinhos do Cabral (referência ao governador Sérgio Cabral). Com eles, uma faixa com a pergunta, em inglês, sobre onde foram parar os ossos do pedreiro Amarildo de Souza, que teria sido morto pela PM em julho, na Favela da Rocinha (zona sul). O corpo jamais apareceu.