Choque de balões mata turista brasileira na Turquia Uma turista brasileira está entre as duas pessoas que morreram na queda de um balão, na Capadócia, região central da Turquia, nesta segunda-feira, 20. O acidente ocorreu após o balão ter se chocado com outro. Outras 23 pessoas teriam ficado feridas, entre elas cinco brasileiros. O acidente e a morte da brasileira foram confirmados pelas autoridades locais, segundo informação do Bom Dia Brasil, da TV Globo. A embaixada brasileira em Ancara também teria confirmado a morte da turista. A embaixada do Brasil enviou uma equipe ao local do acidente para prestar apoio às vítimas.