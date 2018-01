Choque de culturas é desafio à criação da Microhoo!

SEATTLE - Os funcionários do Yahoo acostumados a vestir camiseta roxa e jeans podem em breve ter de passar a comprar camisas sociais e calças cáqui. Se a Microsoft conseguir comprar este ícone da Internet, a gigante de softwares enfrentará o choque entre a cultura corporativa mais relaxada do Yahoo e o ambiente de trabalho mais formal da Microsoft, onde mesmo reuniões casuais exigem o uso de PowerPoint.<BR> Esse choque de culturas é apenas o primeiro dos desafios à frente da Microsoft, caso a oferta de 45 bilhões de dólares seja aceita. <BR> Antes de tudo, a Microsoft deve convencer os melhores e mais inteligentes executivos do Yahoo a enterrar os anos de animosidade no Vale do Silício contra seu vizinho mais rico do norte e a trabalhar em conjunto contra um inimigo comum: Google Inc.<BR> Enquanto isso, os altos executivos da Microsoft terão uma companhia de web que será uma Arca de Noé - com dois exemplares de tudo - e precisará ser remodelada numa marca coesa.<BR> "Com certeza será um longo processo", disse Toan Tran, analista da Morningstar, observando que a própria restruturação do Yahoo acrescenta outra camada de complexidade ao que já seria uma árdua integração.<BR> O executivo-chefe da Microsoft, Steve Ballmer, lançou sua ofensiva na sexta-feira, dizendo em conference call a analistas que os funcionários do Yahoo devem estar "muito, muito animados" com a oferta da Microsoft, que as duas empresas compartilham uma visão da Web e serão mais competitivas juntas.<BR> A companhia sediada em Redmond, Washington, tende a formar executivos agressivos, no estilo de Ballmer, que raramente se omitem de uma briga, enquanto o Yahoo faz propaganda de sua "irreverência".<BR> <b>Êxodo</b><br> Analistas temem que funcionários contrários à Microsoft liderem um êxodo de talentos do Yahoo para o Google e outras empresas, pois, diferentemente das fusões de companhias com bens fixos e patentes valiosas, o principal bem do Yahoo são seus funcionários e sua expertise na Web.<br> "Se você é um engenheiro genial que trabalha com busca ou em outra divisão do Yahoo, vai querer ser usurpado para a cultura da Microsoft, onde talvez não se dê tanta importância à Internet?", diz o analista Bob Peck, da Bear Sterns, a seus clientes. "O choque de culturas será uma das coisas mais importantes."<br> As duas empresas têm visões de mundo fundamentalmente diferentes. O Yahoo, sediado em Sunnyvale, Califórnia, sempre foi uma companhia de Web, enquanto as raízes da Microsoft são a venda de softwares que rodam no hard drive dos computadores.<br> Microsoft Office e Windows são seus principais produtos, que geram o grosso dos lucros da companhia. Em contraste, sua divisão de serviços online não dá lucro há dois anos. O maior desafio de todos pode ser integrar as duas companhias com a sobreposição das propriedades Web.<br> Analistas questionam se um MSN/Yahoo pode manobrar rápido o suficiente e tomar as decisões certas dentro da burocracia da Microsoft para cortar produtos similares como e-mail Web e programas de mensagens instantâneas. O Yahoo Mail e o Hotmail da Microsoft são as companhias de Web número 1 e 3 dos EUA.<br> A Microsoft diz esperar poder tirar 1 bilhão de dólares em "sinergias" ao unir recursos de engenharia, pesquisa e desenvolvimento, reduzindo gastos de capital e a área de sobreposição.<br> Uma crítica constante contra a Microsoft é que a empresa confunde seus clientes com excessivas marcas de serviços Web, como Windows Live, Hotmail e MSN. Adicionar o Yahoo à mistura só complica as coisas.<br> O Yahoo, como a maioria das grandes companhias de Internet do mundo, administra vários de seus serviços com os softwares chamados "open-source", criados por voluntários. Estes softwares são os principais rivais dos softwares Windows e Exchange, da Microsoft.