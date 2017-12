Choque entre 3 ônibus deixa 22 feridos em Cotia-SP Um acidente envolvendo três ônibus na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, Grande São Paulo, deixou 22 pessoas feridas hoje. Boa parte das vítimas foi socorrida no pronto-socorro do município com ferimentos leves, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, dois veículos pararam após um deles estacionar num ponto de ônibus na pista sentido interior. O motorista de um terceiro coletivo, no entanto, não conseguiu frear e provocou a colisão.