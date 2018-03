Choque no combate a plantas daninhas

Um equipamento que elimina plantas invasoras de forma ecológica, com choques elétricos, sem causar dano ao solo, à lavoura ou ao ambiente. Esta é a proposta do Eletroherb, desenvolvido pela empresa Sayyou Brasil, de São Bernardo do Campo (SP). O equipamento voltado para uso em lavouras de soja está no mercado há um ano e, no mês passado, a empresa apresentou a versão para cafeicultura para produtores de Minas Gerais. O engenheiro e sócio da empresa, Jeancarlo Schwager, explica que o uso do equipamento é semelhante a qualquer outro implemento agrícola. Só que o Eletroherb é acoplado à tomada de força do trator e o motor aciona todo o sistema. Em vez de pulverizar a lavoura com herbicida, o equipamento faz descargas elétricas no solo e substitui a roçadeira ou capina manual. Os choques de alta voltagem atingem o sistema radicular das plantas e alteram sua fisiologia de forma irreversível, diz Jeancarlo. Os choques não podem atingir os pés de café ou de soja. Por isso, cada cultura exige um equipamento específico. INVESTIMENTO O Eletroherb para lavouras de café tem 50 kVA de potência e barra de aplicação de até 2,8 metros. "No lugar dos bicos de aplicação do herbicida, nós colocamos uma barra metálica, que aplica o choque", diz. O custo é de R$ 85 mil. Já o equipamento para lavouras de soja, que custa em torno de R$ 100 mil, é maior: tem 60 kVA de potência e a barra chega até 4 metros, equivalente a uma plantadeira de nove linhas. "Devido ao alto investimento, o equipamento é indicado para lavouras acima de 300 hectares." A durabilidade média do equipamento, diz o engenheiro, é de 10 mil horas de uso. No café, com três aplicações anuais, numa lavoura de 300 hectares, a vida útil é de 12 anos. Na soja, como é feita apenas uma aplicação por safra, pode chegar a 20 anos.