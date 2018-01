Chora demônio, chora que chegou sua hora...

A saga de Dante, o debochado caçador de demônios, continua. Devil May Cry 4, game da Capcom para PlayStation 3 e Xbox 360, é ação pura, em ritmo frenético e muita diversão. A história do game gira em torno de Nero, um jovem guerreiro ligado a uma seita religiosa aparentemente legítima. Nero tem um segredo: seu braço direito tem energias demoníacas, que ele usa para combater o mal. Durante uma missa, o sumo-sacerdote da igreja é brutalmente assassinado por ninguém menos que Dante, o herói dos outros Devil May Cry. Nero é incumbido de caçá-lo, mas nem imagina o que está por trás do inexplicável assassinato do sacerdote. A maior novidade do game em relação aos antecessores são os gráficos. A iluminação, os detalhes e os efeitos especiais estão perfeitos. Quase tudo na tela pode ser destruído. Os combates também se aproximam da arte. Em vez de forçar o jogador a decorar uma infinidade de combinação de botões, o jogo propõe um novo conceito de seqüências de ataque: o ritmo. De acordo com a freqüência com que se aperta o botão de ataque, diferentes golpes são executados. Além das lutas com artes marciais, o bom e velho ataque com armas de fogo, marca registrada desde o primeiro DMC, também se destaca. O tiro carregado, que pode ser concentrado em três níveis de força, é uma excelente ferramenta para um combate mais estratégico, especialmente contra os mestres de fase. Demora um minuto para ser carregado, mas, além de causar um belo dano inicial, ele ainda explode, queimando o alvo e quem mais estiver por perto. A novidade na dinâmica de combate do game fica por conta do braço de Nero, que projeta uma garra de energia usada para agarrar inimigos. Além de aumentar o raio de ataque do personagem, a garra serve também para arremessar os inimigos violentamente contra o solo. A combinação dos diferentes tipos de ataques resulta em um balé marcial como nunca visto antes. Em um determinado ponto, conseguimos encadear uma seqüência de golpes de espadas com uma saraivada de tiros... isso fez com que um demônio fosse jogado para cima, e de repente em seguida foi arremessado com violência contra o chão. Em outro agarrão, o bicho foi transformado em porrete, usado na seqüência contra um grupo de demônios que dava mole ali perto. Para quem gosta de jogos de ação, poder fazer isso é poesia pura. Conforme o jogo avança, Nero ganha novas habilidades – como o poder de uma criatura mágica que amplifica seus golpes. A criatura pode ser ativada por pouco tempo e os resultados são fantásticos. Um agarrão simples pode virar, dependendo do inimigo enfrentado, um glorioso pilão – uma clara homenagem ao personagem Zangief, da série de games de luta Street Fighter, também da Capcom. Testamos o game no PlayStation 3 e no Xbox 360. Ambas estão muito parecidas, mas no PS3 o jogador é obrigado a amargar uma instalação gigante no HD que dura quase meia hora, sob o pretexto de que isso deixa os carregamentos mais rápidos entre uma fase e outra. Sinceramente: se todos os momentos de carregamento do Xbox 360 fossem somados, não chegariam a 20 minutos. Por essa razão, consideramos superior a versão do Xbox 360 – até porque sai bem mais em conta que a de PlayStation 3.