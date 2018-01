Christie´s estende leilões online a todo o mundo A Christie´s anunciou hoje que estenderá até o fim do ano a todas as suas filiais o serviço de leilões pela internet em tempo real, o Christie´s Live, por meio do qual internautas de todo o mundo poderão participar de qualquer leilão da empresa britânica. Sua filial de Genebra oferecerá o serviço a partir do dia 14, quando serão leiloados 486 lotes de relógios de pulso e de bolso, e posteriormente o estenderá a Hong Kong, Dubai, Los Angeles, Madri, Milão, Tel Aviv e Zurique, afirmou em coletiva a porta-voz Carine Decroi. Pela internet, graças a uma câmera de vídeo e um microfone instalados nas salas, os interessados podem assistir virtualmente aos leilões e disputar os lotes desejados com os compradores presentes na sala e os que dão lances por telefone. A Christie´s realizou 228 vendas graças a esse sistema, que recebeu mais de 20 mil lances desde julho, quando o serviço começou a funcionar em Nova York, sendo depois estendido a Londres, Paris e Amsterdã. Demanda Nick Finch, um dos responsáveis pelo desenvolvimento e implantação do serviço, disse que o número de compradores pela internet aumentará à medida que os clientes se familiarizarem com o Sistema. Finch lembrou que 40% das vedas do leilão de objetos relativos à série de televisão "Jornada nas Estrelas", realizado em outubro, foram feitas pela internet.