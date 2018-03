Chuí e Santa Vitória do Palmar, no RS, têm protestos Duas cidades da região sul do Rio Grande do Sul tiveram nesta quarta-feira manifestações pela redução de tarifas do transporte público, transparência e mais investimentos em serviços essenciais à população. Tanto em Chuí quanto em Santa Vitória do Palmar, o protesto reuniu dezenas de manifestantes, que caminharam pelas ruas centrais e depois se dispersaram sem provocar confusões.