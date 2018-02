Chuva ainda permanece em boa parte do País hoje

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), pode ocorrer acumulados significativos de chuva em algumas cidades entre a zona da mata mineira e leste de Minas, no leste de Goiás, no Distrito Federal, Acre, Rondônia e Mato Grosso.

Haverá possibilidade de chuva rápida e isolada no litoral entre Alagoas e do litoral do Pará ao norte de Roraima e também no leste de Santa Catarina e do Paraná e no sudoeste do Rio Grande do Sul. O sol predominará com muito calor nas demais da Região Sul.