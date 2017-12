Chuva alivia nível de reservatórios no interior de SP

A volta das chuvas entre a tarde de sexta-feira e a manhã desse sábado, 15, aliviou o risco de colapso no abastecimento de água de cidades da região de Sorocaba. Em Itu, com a água racionada há dez dias, havia chovido 15 milímetros até a manhã de ontem. O nível dos reservatórios teve uma ligeira melhora, mas insuficiente para a suspensão do rodízio.

Em Salto, a chuva acumulou 29 milímetros entre a tarde de sexta-feira e a manhã de ontem. A cidade está em situação de emergência em razão da queda no nível dos reservatórios.

Em Sorocaba, uma chuva contínua durante dez horas acumulou 46 milímetros de água. É esperada queda no consumo e o risco de racionamento está afastado.

No município de Itaberá, em situação de emergência por causa da estiagem, as chuvas chegaram tarde para salvar as lavouras - a quebra nas plantações de soja chega a 80%. A expectativa é de melhora nas pastagens, salvando o gado que já começava a morrer de fome e sede.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Itapetininga, a chuva veio acompanhada de fortes rajadas de vento. Na região central, árvores caíram atingindo veículos e a rede elétrica.

Em São Miguel Arcanjo e Sarapuí, as rajadas de vento derrubaram árvores e interditaram vias urbanas.