Chuva atinge faixa leste da Região Nordeste do País A faixa leste da Região Nordeste do País terá tempo instável hoje, com aberturas de sol e chuva a qualquer hora, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Áreas de instabilidade vão provocar pancadas de chuva localizadas no norte e leste do Rio Grande do Norte, litoral nordeste do Ceará, noroeste do Maranhão e boa parte da Região Norte.