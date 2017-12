Chuva atinge região da Sapucaí antes dos desfiles no Rio Os desfiles da primeira noite do Grupo Especial do carnaval do Rio podem ocorrer embaixo de chuva. Chovia forte na última hora e a água se acumulava nos cantos da pista da Avenida Marquês de Sapucaí. O público que chegava ao sambódromo cercava vendedores ambulantes, que vendiam capas por valores entre R$ 7 e R$ 10. Na arquibancada, em frente o setor 10, o público gritava e aplaudia os raios e trovões.