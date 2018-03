Chuva atrasa início dos desfiles de trios A chuva que cai em Salvador desde a madrugada atrasou o início dos desfiles de blocos e trios elétricos nos circuitos do carnaval da cidade. A programação, que previa a saída dos primeiros trios às 14 horas, no Circuito Osmar (Campo Grande) e às 15 horas no Circuito Dodô (Barra-Ondina), só foi iniciada às 15h30, com o início do desfile do bloco Nu Outro, comandado pela banda Psirico. Também por causa do mau tempo, a quantidade de foliões nos circuitos ainda é pequena.