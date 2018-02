Chuva cancela voos em Campo Grande e Foz do Iguaçu As fortes de chuvas que caem na tarde de hoje nas cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, provocaram o cancelamento de voos e o fechamento temporário dos aeroportos das duas cidades. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), em Campo Grande foram cancelados 50% dos 22 voos previstos para hoje. Já em Foz do Iguaçu, o cancelamento foi de 30% dos 13 voos previstos. Do total de 1.242 voos programados no País até às 16h, cerca de 6,7% (83 voos) foram cancelados, segundo a Infraero.