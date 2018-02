Chuva causa alagamento de via na zona sul de SP A chuva que atingiu a cidade de São Paulo na tarde deste domingo causou o alagamento de ao menos uma via, a Estrada de Itapecerica, nas proximidades da Rua Adelino de Magalhães, na zona sul de São Paulo, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Apesar do alagamento, a via é transitável.