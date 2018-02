Chuva causa transtornos a motoristas em rodovia no MA As chuvas continuam provocando transtornos aos motoristas que precisam passar pela BR-316 entre os municípios de Alto Alegre e Peritoró, a cerca de 250 quilômetros de São Luís. A pista, que chegou a ser completamente interditada depois que uma ponte foi derrubada pela chuva, foi reaberta para o fluxo de veículos em apenas uma pista. A via é o principal acesso dos Estados do Nordeste à capital maranhense.