Chuva com forte vento destrói casas em Sorocaba Uma chuva acompanhada de fortes ventos derrubou árvores, destruiu casas e deixou ruas sem energia elétrica entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado (8), em Sorocaba. No bairro Ipanema do Meio, um pinheiro da espécie araucária caiu e destruiu uma casa. A copa da árvore quebrou o telhado e atingiu a sala. Uma mulher dormia no quarto e foi retirada do imóvel pelo filho, sem ferimentos. O tronco derrubou uma das paredes da casa.