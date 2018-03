Chuva continua a atingir município de Itaipava, no Rio

Até as 12h desta quarta-feira, 6, continua chovendo no Distrito de Itaipava, na região de Petrópolis, área serrana do Rio de Janeiro, localidade castigada pelas tempestades que, no último fim de semana, causaram a morte de nove pessoas, deixaram 12 feridas, dezenas de desabrigados e acabaram provocando a interdição total da Rodovia BR-495, que liga Teresópolis a Petrópolis. A Defesa Civil do Estado e os bombeiros de Petrópolis e Itaipava informaram nesta quarta que, apesar do quadro, não foram registrados outros casos de mortes ou feridos. A Rodovia BR-495 foi parcialmente liberada nesta quarta para veículos pequenos. Equipes continuavam trabalhando na estrada, mas não há previsão de quando a via será totalmente desobstruída. A região continuava em estado de emergência. O governador Sérgio Cabral anunciou nesta terça-feira, 5,que destinará R$ 3 milhões para atender às vítimas das chuvas. O dinheiro deverá ser usado para socorrer as das 19 famílias desabrigadas, as 70 desalojadas (que, segundo as autoridades locais, estão em residências de parentes), e outras 300 famílias que tiveram suas casas danificadas pelas chuvas, mas não precisaram deixá-las. A prefeitura de Petrópolis vai priorizar, entre outros serviços, a limpeza das residências atingidas pelo temporal.