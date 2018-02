Chuva continua em boa parte do País nesta terça

Há a possibilidade de chuva forte, também, no Maranhão e no extremo oeste da Bahia. Áreas de instabilidade provocarão pancada de chuva localizada a partir da tarde no noroeste do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e no nordeste de Minas.

Nas demais áreas sol, variação de nuvens e possibilidade de pancada de chuva rápida e localizada no leste e litoral sul da Bahia, no norte do Maranhão, oeste e norte do Piauí.