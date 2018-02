Chuva de granizo danifica para-brisa de avião no Rio A chuva de granizo nesta terça-feira, 12, no Rio, danificou o para-brisa e a parte da asa onde ficam as luzes de um avião da Air France que faria o trajeto Rio-Paris. O piloto decolou rumo ao Aeroporto Charles de Gaulle, mas teve de retornar para o aeroporto do Galeão por causa da avaria, e os passageiros foram realocados em outros voos.