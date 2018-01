Chuva de trufas no novo restaurante triestrelado Trufas negras do Périgord e do Vaucluse. Foie Gras. O menu que está em cartaz atualmente no Le Bristol, situado no hotel homônimo, oferece os dois ingredientes em profusão e o chef Eric Fréchon (veja entrevista abaixo) não perde a chance de utilizá-los à exaustão: quatro das sete entradas levam trufas ou foie gras; três dos seis peixes têm trufas negras; e duas das cinco opções de carnes, idem. Mas não se trata de um festival com esses ingredientes, é o menu de inverno, Table d’Hiver. Veja também: Alegrias e decepções em Paris Guia Michelin apresenta as estrelas de 2009 O überinspetor que visita o mundo Uma mesa with a view; Ducasse à altura da Torre Eiffel A receita do mais novo três estrelas parisiense - o único a alcançar a cotação máxima este ano - é evidente: luxo. O grande salão oval é decorado de maneira suntuosa com lambris de madeira, lustres de cristal, janelas espelhadas e carpete florido. Nas mesas, cristais, prata, louças com o monograma do hotel em dourado e arranjos de rosas, combinam à perfeição com o mobiliário do século 18. No último jantar duas estrelas do Le Bristol, na noite de domingo, o chef não estava. Nem o talentoso pâtissier Laurent Jeannin. E tampouco o premiado sommelier canadense Marco Pelltier. Havia nove mesas ocupadas e outras dez vazias. Mesmo assim, garçons trajando fraque preto deslizavam revezando-se nos rituais pomposos do serviço; os pratos são servidos em movimentos sincronizados, num ritmo impecável. "Macaronis recheados são a especialidade do chef", explicou o maître. São três tubos de massa recheados com minicubinhos de alcachofra, foie gras e trufas. O molho é um velouté de frango, com parmesão envelhecido. Um prato reconfortante e de sabor intenso. A galinha de Bresse chegou embalada em tripa de porco depois de ter sido cozida por seis horas em baixa temperatura. Destrinchada à mesa, foi servida em duas etapas. O peito, acomodado no prato foi escoltado por velouté de frango (sim, o mesmo dos macaronis), minilagostins de água doce, gnocchi cozido como risotto e recheado de trufas picadinhas. Mas o excesso de estímulos no prato não prejudica a textura do peito da galinha, quase uma mousse, de tão macia, absolutamente úmido e temperado com maestria. As coxas, bem cruas, foram levadas de volta para a cozinha e ressurgiram dez minutos depois num consommé com pedacinhos de foie gras, alho-poró e trufas negras. Notável também estava a textura do cervo, servido com purê de batata-doce. Com os ingredientes nobres, ampla carta de vinhos e preços nas alturas, o endereço é apontado como o preferido do presidente Sarkozy - que desde que se mudou para o quase vizinho Palácio do Eliseu esteve no salão uma única vez. Sem a primeira-dama, Carla Bruni. O chef Fréchon já foi condecorado pelo presidente com a Legião de Honra. Imodesto e feliz Mais novo chef três estrelas de Paris, Eric Fréchon disse que desde a manhã de segunda-feira o telefone não parou de tocar no restaurante. "Uns ligavam para felicitar, outros para reservar mesas", contou. "Eu tinha ouvido os boatos de que receberíamos outra estrela, mas só acreditei quando vi o guia". A que atribui a conquista da terceira estrela? Acho que estou à altura. Quais pratos recomenda em seu restaurante? Os macaronis recheados com foie gras e trufas e a galinha de Bresse são os dois pratos-símbolo do Le Bristol. Quase todos os pratos de seu cardápio têm foie gras e trufas negras... São ingredientes da estação. Na próxima estação começam os morilles... O senhor não estava na cozinha no último jantar duas estrelas de seu restaurante... Não trabalho nos fins de semana.