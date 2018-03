Chuva deixa 15 desabrigados e 22 desalojados em MG Fortes chuvas atingiram hoje as áreas urbana e rural do município de Alvinópolis, no interior de Minas Gerais. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 43 residências e uma edificação pública ficaram danificadas. Além disso, 22 pessoas ficaram desalojadas - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 15 ficaram desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. Ao todo, 200 pessoas foram afetadas pelos temporais. A cidade de Alvinópolis possui uma população de 15.753 habitantes e fica próxima aos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara. O último balanço da Defesa Civil Estadual dá conta de que, desde 1º de outubro do ano passado até hoje, 12 pessoas morreram em ocorrências relacionadas às chuvas em Minas Gerais e outras 35 ficaram feridas. Um total de 3.556 vítimas ficaram desabrigadas e outras 1.757 desalojadas.