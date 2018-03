Chuva deixa 170 desabrigados e 929 desalojados em SC A chuva que atinge o Estado de Santa Catarina desde terça-feira já desalojou 929 pessoas e deixou 170 desabrigados em dez municípios litorâneos. De acordo com a Defesa Civil do Estado, um homem morreu de parada cardíaca enquanto tentava resgatar pessoas que estavam ilhadas dentro de casa no bairro Vargem do Bom Jesus, em Florianópolis. Além da capital catarinense, os municípios de Biguaçu, Bombinhas, Palhoça, Porto Belo, Penha, Camboriú, Itajaí, Itapema e Governador Celso Ramos apresentam pontos de alagamento, quedas de barreiras e árvores e alguns locais de deslizamento de encosta. Destes, Governador Celso Ramos já enviou solicitação de decreto de situação de emergência.