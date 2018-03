Chuva deixa 3.531 desabrigados e desalojados em SC

Segundo a Defesa Civil, nesta madrugada pelo menos três pessoas foram desalojadas no centro de Florianópolis após duas casas serem ameaçadas por um deslizamento de um barranco. Elas foram levadas para casas de parentes, segundo a Defesa Civil. Na madrugada de ontem, um óbito foi registrado no bairro Vargem do Bom Jesus, em Florianópolis. Livanor Bonifácio da Silva morreu enquanto auxiliava pessoas a saírem de casa por causa de alagamento.

Os municípios de Florianópolis, Biguaçu, Bombinhas, Palhoça, Porto Belo, Penha, Camboriú, Itajaí, Itapema e Governador Celso Ramos registraram pontos de alagamento, quedas de barreiras e árvores e alguns locais de deslizamento de encosta. O número de residências e edificações atingidas nestes dez municípios é de 1.195.

Previsão

O alerta para a concentração de chuva na faixa leste do Estado segue até hoje. A previsão da Epagri/Ciram indica maior nebulosidade e chuva, especialmente sobre o Vale do Itajaí e faixa litorânea de Santa Catarina. A partir da manhã de amanhã, a chuva irá diminuir e o tempo seco voltará a predominar no Estado. Segundo previsão da Epagri/Ciram, a região da Grande Florianópolis registrou número recorde de chuva em 24 horas. Entre as 9 horas de terça e 9 horas de quarta-feira, o acumulado foi de 148,4mm, o que superou a média mensal de 145,9mm. Em apenas um dia choveu o que costuma chover no mês inteiro. "O último recorde em 24 horas foi em abril de 2001, com 104,8mm", informa o meteorologista Marcelo Martins.