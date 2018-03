Chuva deixa cerca de mil desabrigados no sul da Bahia

O mais afetado foi Ubaitaba, a 369 quilômetros de Salvador, onde o Lago Fernando Lona, localizado no centro da cidade, transbordou e invadiu cerca de 200 casas. As famílias estão sendo alojadas em escolas. Em Camacã, a 526 quilômetros da capital, outras 96 famílias estão desabrigadas desde ontem. Também foram levadas para escolas do município.

Em Salvador, a chuva caiu pela manhã, alagando boa parte das principais vias da cidade. Na Avenida Juracy Magalhães Junior, que margeia o Rio Lucaia, um morador de rua, que dormia sob uma ponte, foi arrastado por cerca de 100 metros pelo rio, que registrou súbito aumento de volume de água. Socorrido por vendedores ambulantes que trabalham no local, Lázaro da Silva, de 29 anos, passa bem. Ele contou, porém, que sua mulher e o filho estavam com ele. Policiais fizeram buscas no trecho de um quilômetro que separa o local onde Nascimento estava da Praia do Rio Vermelho e não encontraram os supostos desaparecidos.

Dengue também é preocupação - A época da chuva causa apreensão, também, entre as autoridades da saúde, já que a mudança do clima torna mais favorável a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. De janeiro até a terceira semana de março, chegam a 32.306 as notificações de casos da doença, na forma clássica, na Bahia - 305% a mais do que no mesmo período do ano passado (7.975). Há 248 casos graves da doença confirmados e já foram confirmadas 35 mortes causadas pela dengue. O novo balanço oficial do avanço da doença no Estado deve ser divulgado, pela Secretaria da Saúde, na segunda-feira.