Chuva deixa desabrigados no litoral de São Paulo

SÃO PAULO - A chuva que vem atingindo o litoral do estado de São Paulo nos últimos dias deixou ao menos 65 famílias desalojadas ou desabrigadas, segundo dados da Defesa Civil estadual. Em Ubatuba, litoral norte do estado, as chuvas dos últimos três dias elevaram o acumulado do índice pluviométrico a 229 mm, provocando o transbordamento de rios e deslizamentos de terra nos bairros Estufa I e Parque Mirim. O abastecimento de água foi parcialmente danificado. Não houve registro de pessoas feridas, mortas ou desaparecidas.

Foram contabilizadas 15 famílias desalojadas (aproximadamente 55 pessoas) e 45 famílias desabrigadas (aproximadamente 180 pessoas), que foram removidas para o Ginásio Municipal de Esporte "Tubas", localizado na Rua Professor Thomas Calhardo, no Centro da cidade.

Os Rios Grande, Tavares, Acaraú, Indaiá, Ubatumirim, Pro-Mirim, Itamambuca e Arariba da Prata transbordaram. Os locais mais atingidos pelas águas foram os Bairros Perequê-Açu, Parque Guarani, Núcleo, Botafogo, Maranduba,Sertão da Quina, Rio Escuro, Lazaro, Saco do Ribeira, Perequê Mirim, Sertão do Perequê Mirim, Toninhas, Praia Grande, Seis Marias, Estufa I, Estufa II, Itaguá, Mato Dentro, Sinopé, Centro, Sumaré, Mão Funda, Ipiranguinha,Horto, Ressaca, Taquaral, Barra Seca, Casanga, Ubatumirim, Sertão do Ubatumirim e Pincinguaba. As áreas rurais dos Bairros Pincinguaba, Estufa I e II e Ipiranguinha também foram afetadas.

No Guarujá, litoral sul de São Paulo, quatro famílias foram removidas de suas casas preventivamente, por conta das constantes chuvas que assolaram o município nos últimos três dias, que elevaram os índices pluviométricas a 129,5 mm. Aproximadamente 20 pessoas ficaram desalojadas. Os locais atingidos foram os bairros Vila Cachoeira e Vila Jatobá.

Incêndio

Um incêndio deixou quase 30 índios desabrigados, em São Sebastião, no litoral norte. Na última sexta-feira, 23, por volta das 14h, um incêndio atingiu a Reserva Indígena Ribeirão Silveira, localizada na Praia de Boraceia.

As chamas consumiram uma grande parte da mata atlântica, inserida nos 944 hectares da reserva. Os focos de incêndio foram debelados por volta das 16h. Cinco habitações indígenas foram destruídas, deixando 27 índios desabrigados que foram removidos para um abrigo da Prefeitura. Não houve vítimas.