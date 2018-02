Chuva deixa mais de mil desabrigados em João Pessoa

A Prefeitura João Pessoa acionou o Plano de Contingência para atender as famílias atingidas pela chuva. Em nota, a administração municipal disse que as secretarias, lideradas pela Defesa Civil, irão garantir assistência aos desabrigados ou em situação de risco. A prioridade da Prefeitura, segundo o comunicado, é garantir "abrigo, assistência médica, alimentação e amparo" para todas as famílias.

De terça para quarta-feira, a Defesa Civil registrou pontos de alagamento em ao menos cinco comunidades da cidade: São Rafael, Tito Silva, São José, Colinas do Sul II e Padre Hildon Bandeira. Duas quedas de barreiras também foram detectadas, umas delas interditou parte da BR-230.