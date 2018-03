Chuva deixa ponto de alagamento na Radial Leste As fortes pancadas de chuva que atingiram a capital paulista por volta das 16 horas deixaram um ponto de alagamento transitável na avenida Radial Leste, próximo à avenida Álvaro Ramos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Após ficar em estado de atenção desde as 16h35, as zonas sudeste, centro e a marginal do Tietê voltaram ao estado de observação às 17h40, permanecendo em estado de atenção apenas a zona Leste, segundo o CGE. As pancadas de chuvas se concentraram no período da tarde e as nuvens vão persistir até a noite, porém sem previsão para mais chuvas, segundo estima o CGE.