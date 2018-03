Chuva deixa regiões de São Paulo em estado de atenção O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo decretou na tarde de hoje estado de atenção nas zonas norte e oeste e nas regiões das Marginais do Pinheiros e do Tietê. A chuva era mais forte no Jaraguá, Pirituba e Perus, na zona oeste. Até as 16h30, não foram registrados pontos de alagamento e trasbordamento de córregos. Segundo previsão do CGE, a chuva deve se prolongar até o começo da noite.