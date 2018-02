Chuva deixa sul e oeste de SP em estado de atenção

Uma das árvores caiu no início da Avenida 23 de Maio, na região do centro. Duas faixas da pista sentido Santana foram bloqueadas. O mesmo incidente também interditou duas faixas da Avenida Jornalista Roberto Marinho, na altura do número 999, no Itaim-Bibi. As demais ocorrências concentram-se nas Avenidas Engenheiro Luís Carlos Berrini, Brasil e das Nações Unidas e nas Ruas Antônio de Macedo Soares, Laerte Assunção e Alameda dos Jurupis.

Em razão do mau tempo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, passou a operar com o auxílio de instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos especiais para alinhar a aeronave com a pista. No Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, a visibilidade era normal por volta das 15 horas.