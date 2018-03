Chuva deixa toda a cidade de SP em estado de atenção Por conta das fortes chuvas desse início de tarde em São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou toda a cidade em estado de atenção, inclusive as Marginais Pinheiros e Tietê. Até as 15h11, o CGE identificou três pontos de alagamento na capital. Segundo o CGE, um dos pontos de alagamento está na avenida Marques de São Vicente, próximo a praça José Vieira de Carvalho Mesquita. Outro ponto é a avenida Eusébio Matoso, na altura da avenida Professor Francisco Morato. O terceiro local de alagamento é na avenida Bosque da Saúde, próximo da avenida Professor Abraão de Morais. Por enquanto, esses três pontos ainda são transitáveis. A Defesa Civil municipal informou que, até o momento, as chuvas não provocaram nenhum tipo de ocorrência.