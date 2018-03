Chuva derruba árvores e alaga casas em Ubatuba-SP

Os moradores do bairro Parque Guarani foram os que mais sofreram com a chuva. As casas acabaram cheias de lama, impedindo que os moradores permanecessem nos imóveis. Todos foram removidos para o ginásio de esportes Tubão, onde passaram a madrugada. De acordo com a Defesa Civil, choveu menos hoje e as vitimas das enchentes puderam limpar tudo e voltar para casa.

Na cidade vizinha, em Caraguatatuba, a chuva também desalojou famílias, principalmente as que moram no bairro Morro do Chocolate. Os moradores perderam móveis e eletrodomésticos e tiveram que sair rapidamente antes que a água subisse ainda mais. A Defesa Civil do município informou que as famílias passaram a noite no Centro Comunitário e começaram a voltar hoje para suas casas ou para as de parentes. Em Caraguatatuba, além do centro da cidade, a chuva forte também fez estragos nos bairros Algodão, Poiares e Barranco Alto.

O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe) prevê que mais chuvas devem ocorrer até sexta-feira. As chuvas no litoral norte e no Vale do Paraíba deverão ser acompanhadas de raios e rajadas de ventos.