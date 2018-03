Chuva derruba mais de 30 árvores no interior de SP

A forte chuva que caiu na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, atingiu principalmente a cidade de São José dos Campos, causando muitos estragos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, mais de 30 árvores caíram na cidade, principalmente nos bairros de Jardim Americano, Nova Detroit, Jardim Motorama, onde uma árvore atingiu a churrasqueira e o muro de uma casa, e em Vista Verde, o mais prejudicado, segundo os bombeiros. Neste bairro, a parte de recreação de uma escola foi atingida, destruindo os brinquedos. Ninguém ficou ferido. No bairro Pararangaba, um raio atingiu e destruiu parcialmente uma casa, mas ninguém se feriu.